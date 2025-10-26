Video: Mujer Embarazada Da a Luz en Plena Calle; Fue Auxiliada por Policías en la Miguel Hidalgo

Una mujer embarazada, quien entró en labor de parto cuando se trasladaba en un vehículo particular, dio a luz en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La embarazada fue auxiliada por mujeres oficiales de la Policía Auxiliar (PA) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos sucedieron mientras las policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Anzures, cuando en la calle Tolstoi y la calzada General Mariano Escobedo, un hombre que conducía un vehículo de color gris, les solicitó su apoyo.

El hombre mencionó que su pareja sentimental, de 22 años de edad, se encontraba en la parte trasera del vehículo y entró en labor de parto, por lo que lo orillaron en un lugar seguro, solicitaron los servicios médicos y se acercaron a la mujer embarazada para asistirla.

El parto era inminente y policías ayudaron a la embarazada

Al darse cuenta que el parto era inminente, las policías aplicaron los primeros auxilios, acomodaron a la mujer embarazada en el asiento trasero y, después de unos minutos de maniobras, recibieron al bebé y lo entregaron a su mamá.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al apoyo, brindaron las primeras atenciones al recién nacido y a la ciudadana, para posteriormente trasladarlos a un hospital para su atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la mujer que dio a luz en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

