¿Qué Pasó en Tepito Hoy? Mujer Embarazada, Víctima de Balacera en Colonia Morelos

El Barrio Bravo de Tepito vivió una jornada de movilización policiaca la madrugada de hoy, 2 de octubre de 2025, por una balacera; en N+, te informamos sobre el saldo del ataque a tiros, en el que se vio involucrada una mujer embarazada en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Así Está el Servicio en la Línea 1 y la Línea 2

¿Qué pasó en Tepito hoy?

Una adolescente embarazada, de 17 años de edad, murió este jueves luego de ser atacada a tiros, en Tepito, presuntamente por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven recibió al menos tres balazos cuando salió a comprar una crepa en la esquina de las calles Matamoros y Toltecas.

Video: Balacera en Tepito: Matan a Adolescente Embarazada Hoy

Autoridades de Ciudad de México llegaron al lugar de la balacera de hoy, en Tepito, para acordonar la zona y encabezar las investigaciones por este caso.

Mapa de la zona de la balacera, en Tepito

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT