¿Qué Pasó en Tepito Hoy? Mujer Embarazada, Víctima de Balacera en Colonia Morelos

Este es el saldo de la balacera de hoy en Tepito, en el que se vio involucrada una mujer embarazada

Policías acordonan zona de balacera en Tepito

Zona acordonada en Tepito. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El Barrio Bravo de Tepito vivió una jornada de movilización policiaca la madrugada de hoy, 2 de octubre de 2025, por una balacera; en N+, te informamos sobre el saldo del ataque a tiros, en el que se vio involucrada una mujer embarazada en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Tepito hoy?

Una adolescente embarazada, de 17 años de edad, murió este jueves luego de ser atacada a tiros, en Tepito, presuntamente por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven recibió al menos tres balazos cuando salió a comprar una crepa en la esquina de las calles Matamoros y Toltecas.

Video: Balacera en Tepito: Matan a Adolescente Embarazada Hoy

Autoridades de Ciudad de México llegaron al lugar de la balacera de hoy, en Tepito, para acordonar la zona y encabezar las investigaciones por este caso.

Mapa de la zona de la balacera, en Tepito

Inseguridad en CDMX
