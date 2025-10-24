Mujer Embarazada y Motociclista Terminan en el Hospital Tras Un Accidente en León, Guanajuato

Una camioneta, un auto y una motocicleta se vieron involucrados en un accidente en el bulevar Insurgentes esquina casi con el bulevar López Mateos en León, Guanajuato.

Afectados señalaron que fue alrededor de las 10:00 de la noche cuando circulaban por la vía mencionada cuando una camioneta chocó a un vehículo color gris.

En donde viajaban un señor, su esposa embarazada y un menor de edad, el coche quedó atravesado en un puente .

El responsable de causar el accidente se dio a la fuga

Conductores, testigos del accidente detuvieron su marcha para evitar otro percance, sin embargo un motociclista no alcanzó a frenar e impactó a una camioneta.

El choque provocó la caída del motociclista causando que se fracturara algunos dedos de sus manos.

Mujer embarazada tras el accidente fue trasladada a un hospital para su revisión

Elementos de diversas corporaciones llegaron al lugar para detener el tráfico y evitar más accidentes y para atender a los lesionados.

La mujer embarazada y el motociclista fueron trasladados al hospital del IMSS T-51 donde trataron sus heridas. El esposo de la señora embarazada y un menor que iba con ellos en el vehículo resultaron ilesos.

Mientras que el conductor de la camioneta responsable del accidente, se dio a la fuga, por lo que se busca para que deslindar los hechos.

La vialidad permaneció detenida por más de 30 minutos hasta que fueron recogidos el auto y la motocicleta para ser llevados a una pensión municipal.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV