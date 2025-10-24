Inicio Bajio Detienen a Presunto Responsable de Atropellar a Dos Personas en Campo de Futbol en Guanajuato

Rafael “N”, conductor de una camioneta que presuntamente atropelló a dos personas en un campo de futbol en la comunidad de El Garabatillo en Dolores Hidalgo, Guanajuato ya fue detenido.

Detienen a un Hombre por Atropellar a Dos Personas en Campo de Futbol en El Garabarillo, en Dolores Hidalgo en Guanajuato. Foto: Nmás Bajío

Autoridades de Dolores Hidalgo, Guanajuato han dado a conocer que ya fue detenido Rafael “N” el presunto conductor responsable del atropellamiento de dos personas en un campo de futbol

Fue el pasado jueves 23 de octubre por la tarde cuando se registró un ataque en un campo de futbol en la comunidad de El Garabatillo

Los hechos dejaron dos víctimas que fueron trasladados a un hospital, sin embargo uno de ellos ya perdió la vida

Es identificado la víctima fatal del atropellamiento en el campo de futbol 

Eleazar Rosas, es el nombre de la persona que perdió la vida después de haber sido atropellada por el conductor de una camioneta

Hasta el momento, no se ha dado a conocer los motivos que causaron el atropellamiento de las dos personas quienes eran espectadores del partido

Rafael “N” es detenido por atropellar a dos personas en una cancha de futbol 

De acuerdo a autoridades municipales de Dolores Hidalgo, Guanajuato, ya fue detenido el presunto conductor de la camioneta que causó la muerte de una persona. 

Rafael “N”, ya ha sido puesto a disposición de las autoridades pertinentes quienes investigaran los hechos. 

También se informó que se cuenta con la identificación de otra persona presunta participante en los hechos, quien ya es buscada.

 

Información de Jorge Pérez Villalobos 

