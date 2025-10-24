Detienen a Presunto Responsable de Atropellar a Dos Personas en Campo de Futbol en Guanajuato

Autoridades de Dolores Hidalgo, Guanajuato han dado a conocer que ya fue detenido Rafael “N” el presunto conductor responsable del atropellamiento de dos personas en un campo de futbol.

Fue el pasado jueves 23 de octubre por la tarde cuando se registró un ataque en un campo de futbol en la comunidad de El Garabatillo.

Los hechos dejaron dos víctimas que fueron trasladados a un hospital, sin embargo uno de ellos ya perdió la vida.

Es identificado la víctima fatal del atropellamiento en el campo de futbol

Eleazar Rosas, es el nombre de la persona que perdió la vida después de haber sido atropellada por el conductor de una camioneta.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer los motivos que causaron el atropellamiento de las dos personas quienes eran espectadores del partido.

Te podría interesar: Camioneta Atropella a Dos Personas en Un Campo de Futbol en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Rafael “N” es detenido por atropellar a dos personas en una cancha de futbol

De acuerdo a autoridades municipales de Dolores Hidalgo, Guanajuato, ya fue detenido el presunto conductor de la camioneta que causó la muerte de una persona.

Rafael “N”, ya ha sido puesto a disposición de las autoridades pertinentes quienes investigaran los hechos.

También se informó que se cuenta con la identificación de otra persona presunta participante en los hechos, quien ya es buscada.

Historias recomendadas:

Información de Jorge Pérez Villalobos

JIPV