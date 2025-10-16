Investigan Muerte de Mujer Embarazada en Clínica Particular en García, Nuevo León

Autoridades investigan el fallecimiento de una mujer embarazada que fue llevada inconsciente a una clínica particular en el municipio de García, Nuevo León, donde la declararon sin vida. El hecho generó una movilización al interior de la Unidad Médica Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la calle Jazmín, en la colonia Paseo del Nogal.

De acuerdo con una fuente cercana al caso, la mujer embarazada que fue identificada como Karla “N” de 25 años de edad y con un mes de gestación, arribó al lugar acompañada de su esposo para una consulta médica; sin embargo, al ser valorada por los doctores, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Muerte de embarazada en clínica de García genera movilización de cuerpos de emergencia

Elementos de Protección Civil de García acudieron al sitio tras el reporte, pero los médicos les notificaron que ya nada se podía hacer, pues la paciente ya había fallecido. Al lugar también se presentaron agentes de la Policía Municipal para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Minutos más tarde, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribó a la clínica para realizar las primeras investigaciones y esclarecer las circunstancias en las que murió la mujer embarazada.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH