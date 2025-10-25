Melissa se intensificó en un poderoso huracán de categoría 1 este sábado 25 de octubre 2025 y, debido a su magnitud, ya ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y fallecimientos en el Caribe, en su desplazamiento en República Dominicana, Haití y Jamaica. En N+ te decimos si representa un peligro para México.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, de acuerdo con sus siglas en inglés) confirmó la evolución de tormenta tropical a huracán a las 11:30 horas. Agregó que se espera que se intensifique rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor al final del fin de semana.

La agencia meteorológica apuntó que el movimiento lento de Melissa dejará vientos dañinos y fuertes lluvias durante varios días, inundaciones repentinas catastróficas, deslizamientos de tierra, daños, cortes prolongados de energía y aislamiento.

¿Cuál es el poder destructivo que alcanzaría Melissa?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que Melissa se convierta en un huracán de categoría 4 en los próximos días, azotando el Caribe con fuertes lluvias y vientos destructivos.

Expertos advierten sobre la peligrosidad de Melissa, ya que podría ser el huracán más poderoso que impacte a Jamaica en más de 35 años, además porque, debido a su gran magnitud, se prolongaría durante varios días entre el domingo y el martes, a medida que Melissa se fortalece y se desplaza con extrema lentitud cerca o al sur de la isla.

¿Por qué Melissa ha causado muertes sin ser huracán?

Melissa ya ha causado muertes y es prueba de su peligrosidad. El viernes por la noche, Melissa se movía extremadamente lento y parece ser la tendencia durante varios días más, lo que le daría al meteoro más posibilidades de intensificarse significativamente.

Según la trayectoria actual, muestra que Melissa se convertirá en huracán el sábado y en huracán mayor el domingo, para luego fortalecerse rápidamente hasta el lunes, alcanzando la categoría 4.

¿Melissa representa un riesgo para México?

Por ahora, Melissa no es considerado como un sistema que represente un peligro para el territorio de México, esto por su localización en aguas del Caribe y que se desplazaría en otras islas de dicha zona.

