Una balacera generó momentos de pánico sobre el Eje 1 en las calles del barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México (CDMX), hoy viernes 24 de octubre de 2025.

Luego del ataque armado, las autoridades capitalinas confirmaron que al menos dos personas murieron por impacto de arma de fuego y además resultó baleada una mujer en la rodilla cuando pasaba por el lugar, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Los familiares de la mujer lesionada la llevaron a un hospital para recibir atención médica.

¿Cómo fue la balacera hoy en Tepito?

De acuerdo con los reportes policiacos, un grupo de comerciantes y personas que hacían sus compras en las calles de la colonia Morelos vieron a dos hombres a bordo de una motocicleta que repentinamente accionaron un arma de fuego contra un joven de 20 años, quien murió prácticamente de forma instantánea.

Hacían sus compras en calles de Tepito, recibe bala perdida y muere

En el desconcierto, otra persona que pasaba en el lugar y realizaba sus compras recibió una bala perdida y falleció minutos después en un nosocomio.

Dos personas murieron y una resultó herida durante una balacera en calles de La Lagunilla en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/nwqsjMEIo2 — NMás (@nmas) October 24, 2025

Los dos cuerpos sin vida quedaron recostados en la banqueta y se contabilizaron al menos cuatro casquillos percutidos.

Atacante resulta herido de bala en persecución y lo buscan en hospitales

A las 17:45 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX explicó en una tarjeta informativa que un oficial se dio cuenta del ataque a balazos en la colonia Morelos y persiguió al probable responsable en las inmediaciones de una vecindad localiza en la calle Tenochtitlán.

Policía y atacante se enfrentan a balazos

El presunto atacante se vio acorralado por el policía que lo persiguió y lo logró herir de bala, pero para fortuna del delincuente, logró huir a bordo de una motocicleta. Se ha implementado la búsqueda en los hospitales cercanos de una persona lesionada con arma de fuego.

Revisan las cámaras para conocer escaparon paradero de atacantes

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el #Eje1Norte, en la colonia #Morelos, uno de ellos, un hombre que transitaba en la zona; así como de una mujer que también pasaba en el sitio y… pic.twitter.com/Zskz1YLGNt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2025

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) revisan las cámaras del C5 para conocer la ruta en la que escaparon los dos presuntos atacantes.

Peritos recaban más indicios de ambos crímenes en la colonia Morelos

Peritos en las calles de la colonia Morelos en Tepito, hoy 24 de octubre de 2025. Foto: N+

Se desplegó un fuerte operativo policiaco para que los peritos recabaran más indicios de ambos crímenes en la colonia Morelos. Las unidades forenses se mantienen a un costado de los puestos de centenares de comerciantes, en medio del constante bullicio de automóviles y motocicletas.

