Disparos en Lomas de Chapultepec: ¿Qué Pasó Hoy 23 de Octubre 2025?

Este 23 de octubre de 2025 ocurrió un intento de asalto con violencia armada en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente se registró en la calle Sierra Mojada y la avenida Cordillera de los Andes, en Lomas de Chapultepec III Sección.

Un conductor de 29 años circulaba por la zona cuando los tripulantes de una motocicleta se le aproximaron, lo amenazaron con una pistola y efectuaron una detonación de arma de fuego. El conductor no resultó herido y los asaltantes se dieron a la fuga. Personal de la Cruz Roja acudió al lugar de los hechos.

La SSC informó que el afectado fue orientado a presentar su denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Las autoridades ya dan seguimiento a los probables responsables a través de cámaras de videovigilancia en la zona.

Testigos en el lugar refirieron previamente que fueron tres motociclistas los que participaron en el asalto, efectuaron seis disparos contra una camioneta y sustrajeron equipaje del vehículo. Un testigo que cortaba el pasto presenció los hechos sin poder resguardarse.

Con información de Ruth Barrios.

