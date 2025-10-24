Caso David Cohen: Buscan a “El Goofy”, Presunto Tercer Implicado en Asesinato de Abogado en CDMX

El asesinato del abogado David Cohen, continúa con avances en la investigación, por lo que ahora, la Fiscalía de CDMX, busca a “El Goofy”, presunto tercer implicado en el homicidio ocurrido al exterior de un edificio de Ciudad Judicial en la colonia Doctores, pero, ¿quién es este sujeto?

Este viernes 24 de octubre 2025, se realizó la audiencia en contra de Donovan “N”, en esta ocasión, por el delito de homicidio calificado en agravio del abogado David Cohen, asesinado el pasado 13 de octubre. El juez determinó que existían elementos suficientes para iniciarle un juicio.

Por ello, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Entre los datos de prueba en contra de Donovan “N”, las que presuntamente se observa al acusado en la planeación y ejecución del crimen, se encuentran:

25 videos

Testimonios

Fotografías

El asesor legal del sospechoso, Enrique Mayen, solicitó un juicio abreviado, es decir, que Donovan acepta su participación a cambio de recibir una sentencia menor.

La estrategia que más nos parece factible y coherente, es el procedimiento abreviado. Se le aplica la sentencia mínima que, en este caso, sería de 20 años, dijo

La defensa pidió seguridad para el acusado, ya que su vida corre riesgo mientras se encuentra privado de la libertad. Donovan también fue vinculado a proceso por los delitos de:

Portación de arma de fuego

Cohecho

Contra la salud

¿Quién es “El Goofy”, vinculado a asesinato de abogado?

La Fiscalía de la CDMX informó que ahora está tras la ubicación de un hombre identificado como “El Goofy”. Este sujeto, presuntamente es pieza clave para el esclarecimiento del caso. Debido a que, según las investigaciones, el día del ataque armado contra el abogado, Donovan “N” y su cómplice, Héctor “N”, quienes aparecen en los videos que captaron el momento del homicidio, se reunieron momentos antes en una vecindad ubicada en la colonia Doctores.

En el inmueble localizado en la calle Doctor Erazo 138, en la colonia Doctores, es decir, a tan solo dos calles de distancia del lugar de los hechos, ambos sujetos se encontraron con “El Goofy”.

Este sujeto es señalado por ser quien “los contrató” para llevar a cabo el crimen. El encuentro ocurrió en la azotea del edificio, donde Donovan rentaba un cuarto.

Dicha reunión fue para que “El Goofy” les entregara las armas, les mostrara una foto del abogado y les diera detalles del ataque.

Uno de los implicados señaló que la primera instrucción que recibieron fue que iban a “cobrar una deuda”, y luego que solo debían “darle un susto” al abogado.

