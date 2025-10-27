Putin Debería Terminar la Guerra en Ucrania en Vez de Probar Misiles, dice Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes 27 de octubre que el anuncio de Vladimir Putin, de una prueba de misil crucero de propulsión nuclear no es "apropiada" y que su par ruso mejor debería terminar la guerra en Ucrania.

El Mandatario norteamericano cuestionó que el conflicto ya se ha prolongado por casi cuatro años y su fin pudo concretarse en una semana.

"Debería terminar la guerra (en Ucrania). Una guerra que debió haber tomado una semana ya está casi en su cuarto año. Eso lo que debería hacer en lugar de probar misiles", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Putin anunció el domingo 26 de octubre la prueba final del misil Burevestnik, del cual afirmó que tiene "alcance ilimitado".

Trump había prometido terminar rápidamente con la guerra en Ucrania cuando volvió al poder en enero pasado, pero las conversaciones entre Moscú y Kiev se estancaron pese a la presión estadounidense.

Las fuerzas rusas han avanzado lenta y gradualmente en Ucrania en los últimos meses.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ASJ