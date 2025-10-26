Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX: Un Desfile de Flores, Colores y Sombreros

Cientos de personas participan este domingo en la Mega Procesión de Catrinas 2025, un colorido evento que parte del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino, llenando de vida, música y tradición las principales avenidas del centro de la Ciudad de México.

Esta celebración, que rinde homenaje a la Catrina, figura creada por José Guadalupe Posada y símbolo del Día de Muertos, se ha convertido en una de las actividades más esperadas del año. Con sus elegantes trajes, rostros pintados y tocados florales, los participantes recrean un desfile que combina arte, cultura y respeto por las raíces mexicanas.

Todo Listo para la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX

El recorrido incluye puntos icónicos como la Avenida Paseo de la Reforma y Juárez, hasta llegar al corazón de la capital. Cientos de capitalinos y turistas se congregan para admirar las distintas caracterizaciones, que van desde las tradicionales calaveras hasta modernas reinterpretaciones de la muerte.

Desfile de Catrinas Hoy en CDMX. Foto: @alefrausto

La Procesión de Catrinas 2025 forma parte de las celebraciones previas al Día de Muertos, junto con el Desfile de Día de Muertos y otras actividades culturales.

¡Ya viene la Mega Procesión de Catrinas al cruce de Reforma y Juárez! ¿Eres de quienes disfrutan este gran evento lleno de color y tradición? #EnVivo https://t.co/elllg0bC3y — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 27, 2025

