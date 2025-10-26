¿Cuándo se Piden Dulces en México, en Halloween o Día de Muertos? Sal por tu Calaverita Este Día

Estamos en la época de ver a miles de niños y personas de todas las edades mostrar sus mejores disfraces, y para todos aquellos que aún no saben cuándo se pide dulces, acá te decimos qué día se sale a pedir calaverita en México, pues unos creen que es en Halloween y otros el Día de Muertos 2025, pero solo hay una fecha correcta por tradición en nuestro país.

Para todas las personas que quieran seguir con la tradición de estas épocas, en una nota ya te dijimos cuándo se pone la ofrenda por el Día de Muertos 2025, el día que le toca a las mascotas y qué significa cada elemento que va en el altar de muertos.

¿Qué día se piden dulces en Halloween 2025?

El día que se celebra el Halloween en México es el 31 de octubre 2025, pero esta festividad tiene su origen en Estados Unidos, donde niños y jóvenes salen a las calles con sus mejores disfraces para pedir dulces con la frase Trick or Treat (dulce o truco).

Y aunque en varias partes de México (en el norte sobre todo, dada su cercanía con Estados Unidos) se suele festejar el Halloween saliendo a pedir dulces el 31 de octubre, la realidad es que el día correcto para pedir calaverita es otro totalmente diferente.

¿Qué día se sale a pedir calaverita en México?

El día correcto para pedir dulces en México es el 1 de noviembre 2025, fecha en que se festeja a los niños difuntos con el Día de de Todos los Santos. Dicha tradición viene desde el siglo XVIII cuando se volvió costumbre el poner ofrendas a los seres queridos fallecidos.

La tradición establece que al momento de pedir calaverita todos los niños deben decir la siguiente frase: "Me da mi calaverita".

Ahora que ya se sabe cuándo se pide dulces en México, los niños ya saben que el 31 de octubre pueden ir por su Halloween, aunque es posible que algunos lugares se nieguen a darlo, ya que el día idóneo para pedir calaverita es el 1 de noviembre 2025.

