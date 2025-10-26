¿El 1 y 2 de Noviembre son Festivos o se Trabaja? Así se Descansará por Día de Muertos en México

Se acerca el momento de conmemorar a todos los difuntos y pedir calaverita en nuestro país y para todas las personas que aún no saben si los días 1 y 2 de noviembre son festivos oficiales o se trabajan, acá te decimos cómo se va a descansar por el Día de Muertos 2025 en México, esto de acuerdo con la establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su apartado de feriados.

Debido a que son fechas de mucha tradición en México, en una nota ya te dijimos cuándo se pone la ofrenda, el día que se coloca el altar para mascotas y qué día se sale a pedir calaverita, pues existe la duda de si es en Halloween 2025 o el Día de Muertos.

Video: Pan de Muerto: Tradición, Sabor y Sustento que Une a Jalisco cada Día de Muertos

¿Qué se festeja el 1 y 2 de noviembre?

El 1 y 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos en México, fecha en la cual los mexicanos acostumbran visitar las tumbas de sus familiares o amigos, colocan ofrendas en su hogares y encienden veladoras para iluminar el camino de sus difuntos. Esta tradición tiene orígenes prehispánicos, donde se creaban rituales para mantener lazos con los difuntos a pesar de que no estuvieran en forma física en el mundo.

Nota relacionada: ¿Por Qué no se le Pone Ofrenda a un Recién Fallecido en Día de Muertos? Este Tiempo Debe Pasar

Por costumbre, el día 1 de noviembre se acostumbra visitar las tumbas de los niños e infantes y en algunas partes del país se cree que estos vuelven a casa para visitar a sus familiares. Mientras que el 2 de noviembre se coloca una ofrenda en casa o en el cementerio y se recuerda a los muertos 'mas grandes' o adultos, quienes al igual que los pequeños aprovechan la celebración para regresar al hogar y estar con sus seres queridos por un rato más.

¿El día 1 y 2 de noviembre es festivo o se trabaja?

Aunque las celebraciones por el Día de Muertos son variadas y con mucha tradición, el 1 y 2 de noviembre no son festivos, ya que no están incluidos en la lista de días feriados oficiales de la LFT 2025. Eso quiere decir que el sábado 1 y domingo 2 de noviembre se trabaja normal, para todas aquellas personas que deban cumplir con sus labores de forma habitual durante ese fin de semana.

La buena noticia es que hay empresas o empleadores que suelen dar el de 2 noviembre cómo día de descanso, aunque no sea considerado un festivo oficial obligatorio, aunque todo dependerá del lugar en el que trabajes.

Video: Ofrenda de Día de Muertos, Reto para el Bolsillo de Mexicanos, ¿Cuánto Cuesta Poner el Altar?

¿Cómo se va a descansar el Día de Muertos 2025 si no es feriado en México?

Aunque el 1 y 2 de noviembre no son festivos en 2025, la buena noticia es que caen en sábado y domingo, fechas que son de descanso para miles de personas en México. Los que trabajan, deberán hacerlo en su horario y habitual, aunque el domingo 2 de noviembre se debe otorgar una prima dominical del 25 por ciento sobre el salario diario del trabajador, así lo establece el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

Nota relacionada: ¿Hasta Cuándo Estará la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo de CDMX? Ultimo Día para Visitarla

Aunque ya se sabe que ni el 1 y 2 de noviembre 2025 es festivo en México, eso no quitará el hecho de que varias calles del país se van a llenar de muchos colores y personas, porque van a festejar el Día de Muertos, ya sea pidiendo dulces o visitando a sus seres queridos que ya fallecieron.

Historias recomendadas: