Se Registra Explosión en la Zona de La Saucera, en Tultepec

La noche de este 26 de octubre se reporta una fuerte explosión en la zona de La Saucera, en el municipio de Tultepec, Estado de México, conocida por su actividad pirotécnica.

Elementos de Protección Civil confirmaron el incidente y se trasladaron de inmediato al sitio para coordinar las labores de emergencia y verificar si existen personas lesionadas o daños materiales. Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la situación y exhortan a la población a evitar acercarse al área afectada.

Información en desarrollo