Incautan en EUA 400 Armas que Viajaban a México; Embajador Ronald Johnnson Destaca Colaboración

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el aseguramiento de 400 armas que iban a ser trasladadas de manera ilegal al territorio nacional.

A través de su cuenta de X, el representante diplomático destacó esta acción como parte del trabajo conjunto entre las autoridades de su país y las mexicanas.

Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados.

De acuerdo con Fox News, citada en la publicación del funcionario, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, siglas en inglés) de ICE en Laredo, Texas, arrestaron a un padre y un hijo acusados ​​de contrabandear cientos de armas de fuego, incluidos rifles, cargadores y municiones a México.

Esta detención sucedió luego de que los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) descubrieron compartimentos ocultos en dos remolques en la frontera entre Estados Unidos y México.

Noticia en desarrollo

