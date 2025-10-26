FGE Investiga el Homicidio de Siete Personas en Guachochi; Otras Siete Resultaron Lesionadas

La Fiscalía de Distrito Zona Sur abrió una carpeta de investigación para esclarecer los homicidios de siete personas registrados este domingo 26 de octubre en distintos puntos del municipio de Guachochi, donde además siete personas más resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, las Bases de Operación Interinstitucional acudieron a la clínica del IMSS tras recibir el aviso del ingreso de varias personas heridas. En el lugar se confirmó el fallecimiento de cinco personas, de las cuales tres fueron identificadas como Luis Ever C. P. (44 años), Alicia B. T. (43 años) y Roberto R. R. (39 años); dos hombres permanecen sin identificar.

Hospital de Guachochi Recibió a Siete Personas Lesionadas

En el mismo hospital recibieron atención médica siete personas lesionadas, entre ellas un menor de dos años de edad, todos con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Más tarde, autoridades localizaron otros dos cuerpos sin vida sobre la carretera que conduce a la comunidad de Yoquivo, a la altura del sitio conocido como El Lobito. Las víctimas fueron identificadas como Liborio L. C. (25 años) y María C. G. (26 años).

Según las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron cuando civiles armados se enfrentaron en las colonias Turuseachi y El Lobito, alcanzando a personas que transitaban a bordo de vehículos o caminaban por la zona.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales aseguró en los lugares de los hechos tres vehículos con múltiples impactos de bala: una Chevrolet Tahoe modelo 2000, un Nissan Sentra modelo 1987 y una Dodge Durango modelo 2004, además de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondientes.

La Fiscalía informó que continúan los trabajos de investigación para identificar a las víctimas que permanecen sin reconocer y ubicar a los probables responsables, mientras que las Bases de Operación Interinstitucional mantienen el despliegue operativo para garantizar la seguridad de los habitantes de Guachochi.

