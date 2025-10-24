Detienen a Hombre y Aseguran Armas, Vehículos e Inmuebles Tras Cateos de FGR en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de un hombre durante los operativos de cateo realizados el pasado jueves. Las diligencias se desplegaron de tanto en Ciudad Juárez como en la capital del estado de Chihuahua.

Aunque la FGR confirmó la captura, la dependencia no ha dado a conocer la identidad de la persona detenida. Tampoco dio a conocer el municipio exacto donde se logró la aprehensión del sujeto.

Tras el Cateo, se logró el decomiso de armas y bienes

Como resultado de estos cateos, la autoridad federal logró el aseguramiento de un importante arsenal y bienes. El decomiso incluye:

Dos armas cortas.

Seis cargadores.

414 cartuchos útiles de diversos calibres.

Cuatro inmuebles.

Tres vehículos.

Todo el material incautado, armamento, municiones, propiedades y unidades motoras, quedó inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Según informó la Fiscalía, se espera que el hombre detenido sea presentado ante un Juez de Control durante las próximas horas, a fin de que el MPF formule la imputación por los delitos que resulten de los hallazgos en los cateos.

