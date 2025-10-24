Frente Frío 10 Provocará Descenso de Temperatura, Lluvias y Fuertes Vientos en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó, a través de un comunicado, sobre un notable descenso de temperaturas, así como lluvias y fuertes vientos en diversos municipios del estado, debido al ingreso del Frente Frío número 10, el cual recorrerá el norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se pronostican rachas de viento superiores a 55 km/h en:

Cuauhtémoc

Parral

Camargo

Coyame

Rachas de viento superiores a 45 km/h con posibilidad de generar tolvaneras en:

Ciudad Juárez

Chihuahua

Delicias

Ojinaga

Se esperan lluvias dispersas a moderadas en el municipio de Guadalupe; mientras que en Juárez, Chínipas, Moris y Manuel Benavides serán aisladas a dispersas.

Además, se prevén lluvias aisladas en Madera, Urique, Guachochi, Camargo y Ojinaga, entre otros municipios.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico para sábado 25 de octubre

Ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde con vientos de 5 a 15 km/h, con rachas de 35 km/h en: Ahumada, Guadalupe, Saucillo, Ojinaga y con temperaturas mínimas de 0 °C en Balleza y 2 °C en Temósachic y Guachochi.

Pronóstico para domingo 26 de octubre

Continúan las temperaturas similares, excepto para la zona serrana del estado, ya que presentarán posibles heladas en partes altas. En zonas como Juárez y Janos, el cielo estará despejado con vientos de 5 a 15 km/h, con rachas de 25 km/h.

Conagua Emite Alerta por Tornados en Chihuahua

La Comisión Nacional del Agua advirtió sobre la posible formación de tornados o torbellinos al este del estado, además de vientos con rachas de 65 a 80 km/h.

