Frente Frío 10 Provocará Descenso de Temperatura, Lluvias y Fuertes Vientos en Chihuahua
La Coordinación Estatal de Protección Civil advierte sobre el descenso de temperaturas, lluvias y fuertes vientos en diversos municipios de Chihuahua durante este fin de semana.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó, a través de un comunicado, sobre un notable descenso de temperaturas, así como lluvias y fuertes vientos en diversos municipios del estado, debido al ingreso del Frente Frío número 10, el cual recorrerá el norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.
Se pronostican rachas de viento superiores a 55 km/h en:
-
Cuauhtémoc
-
Parral
-
Camargo
-
Coyame
Rachas de viento superiores a 45 km/h con posibilidad de generar tolvaneras en:
-
Ciudad Juárez
-
Chihuahua
-
Delicias
-
Ojinaga
Se esperan lluvias dispersas a moderadas en el municipio de Guadalupe; mientras que en Juárez, Chínipas, Moris y Manuel Benavides serán aisladas a dispersas.
Además, se prevén lluvias aisladas en Madera, Urique, Guachochi, Camargo y Ojinaga, entre otros municipios.
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
Pronóstico para sábado 25 de octubre
Ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde con vientos de 5 a 15 km/h, con rachas de 35 km/h en: Ahumada, Guadalupe, Saucillo, Ojinaga y con temperaturas mínimas de 0 °C en Balleza y 2 °C en Temósachic y Guachochi.
Pronóstico para domingo 26 de octubre
Continúan las temperaturas similares, excepto para la zona serrana del estado, ya que presentarán posibles heladas en partes altas. En zonas como Juárez y Janos, el cielo estará despejado con vientos de 5 a 15 km/h, con rachas de 25 km/h.
Conagua Emite Alerta por Tornados en Chihuahua
La Comisión Nacional del Agua advirtió sobre la posible formación de tornados o torbellinos al este del estado, además de vientos con rachas de 65 a 80 km/h.
⚠️ Se prevén para este viernes #Chubascos, #Lluvias fuertes, #Viento con #Rachas de 65 a 80 km/h y posibles #Tornados o #Torbellinos para el este de #Chihuahua y el norte de #Coahuila. Visita https://t.co/uWPkTQbV1l para más detalles. ¡Manténganse informados y tomen precauciones! pic.twitter.com/N4qmmimkDs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025
