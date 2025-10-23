Inician Entrega de Permisos a Comerciantes para Venta en Panteones de Ciudad Juárez

La Dirección de Regulación Comercial de Ciudad Juárez inició con la expedición de permisos para comerciantes interesados en ofrecer sus productos dentro y fuera de los panteones durante la celebración del Día de Muertos.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara, informó que la entrega de permisos comenzó el pasado lunes 20 y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre del presente año, con el objetivo de organizar y regular la actividad comercial durante estas fechas.

Requisitos y Costos Para los Permisos

Los costos establecidos son de mil 018 pesos para vender únicamente el 2 de noviembre, mientras que el permiso que cubre 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre tiene un costo de mil 923 pesos. Entre los requisitos que deben presentar las y los comerciantes se encuentran una copia del permiso anterior y la credencial de elector, documentos necesarios para completar el trámite.

El funcionario señaló que los comerciantes podrán ofrecer productos relacionados con esta tradición, como arreglos florales, coronas, artículos alusivos al Día de Muertos, así como comida y bebidas para los asistentes.

Las personas interesadas en tramitar el permiso pueden acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas en Mauricio Corredor #467, en la colonia Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

