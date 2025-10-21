Programa 'Soy México' en Chihuahua: Cómo Obtener la Nacionalidad Mexicana Gratis

El programa "Soy México" sigue vigente en el estado de Chihuahua. Está dirigido a todas aquellas hijas e hijos de padres o madres mexicanos nacidos en Estados Unidos que deseen obtener la doble nacionalidad de manera totalmente gratuita.

Este programa fue dado a conocer por el Gobierno del Estado de Chihuahua como parte de las actividades con motivo del mes patrio y se mantendrá activo hasta el 31 de octubre de 2025. Para realizar el trámite, únicamente se requiere acudir al Registro Civil del Estado. No es necesaria la apostilla ni traducir el acta de nacimiento.

Los documentos necesarios para iniciar el trámite son:

Acta de nacimiento estadounidense original y copia.

Acta de nacimiento de la madre o padre mexicano , original y copia.

Identificación con fotografía de quien solicita el trámite, con dos copias.

Formato de inexistencia de registro de nacimiento, documento que se entrega dentro de 4 días hábiles, tiene una vigencia de 3 meses y un costo de 139 pesos mexicanos.

Requisitos para Tramitar Formato de Inexistencia en Chihuahua

Si se es mayor de edad:

Formato de solicitud, disponible en la página oficial del Gobierno del Estado .

del . Fe de bautismo.

Copia del acta de matrimonio .

. Copia de a ctas de nacimiento de hijos.

Copia de actas de nacimiento de hermanos .

. Copia de identificación .

. Pago correspondiente.

Si es menor de edad:

Formato de solicitud.

Copia del Certificado Único de Nacimiento .

. Copia del acta de matrimonio o nacimiento de los padres , en caso de que no exista registro del primer acto.

, en caso de que no exista registro del primer acto. Copia de identificación de los padres .

. Pago correspondiente.

Beneficios de Obtener la Nacionalidad Mexicana

Acceso a programas sociales de México.

Posibilidad de obtener INE y pasaporte mexicano .

No se pierde la ciudadanía estadounidense .

Elimina la obligación de contar con un documento migratorio.

