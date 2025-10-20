Madres Protestan por Absolución de Naomi Yamilé, Acusada de Abuso en Ciudad Juárez

La mañana del 20 de octubre de 2025, dos madres de familia se manifestaron a las afueras de Ciudad Judicial en Ciudad Juárez para exigir justicia por los menores presuntamente agredidos en la estancia infantil Techo Comunitario por una educadora identificada como Naomi Yamilé.

Nota Relacionada: Continúa Cuarto Juicio Contra Naomi Yamilé, Acusada de Abuso en Guardería de Ciudad Juárez

Arely Arroyo explicó que acudieron para exigir transparencia en los procesos legales, luego de que se registraran tres absoluciones a favor de la imputada. Señaló que consideran injusta esta situación, ya que existen pruebas y testimonios de los niños. Además, mencionó que el juicio lleva cerca de dos años, lo que calificó como inconstitucional.

Las pruebas están, los niños dieron su testimonio, los niños hablan, los niños señalan. Son 26 carpetas que señalan a la misma persona. Lo que hay aquí es corrupción. Esta tipa trae 36 abogados a su servicio.

Denuncian Revictimización de Menores

Por su parte, Patricia Cruz calificó como alarmante que Naomi Yamilé haya sido absuelta en tres juicios y pidió que la sociedad esté alerta ante la falta de justicia en estos casos. Aseguró que no se ha aplicado una verdadera perspectiva de infancia y que los procesos son lentos, lo que provoca revictimización cuando los menores deben declarar ante un juez.

Actualmente, la situación legal de Naomi Yamilé es la siguiente:

3 juicios con resultado absolutorio

1 juicio en espera de fecha de inicio

2 casos en espera de fecha de apertura.

6 en espera de audiencia intermedia

9 carpetas sin judicializar

Historias recomendadas: