Asegura SSPE en Moris, Chihuahua, Artefactos Explosivos, un Dron y Vehículos Robados

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguraron artefactos explosivos, detonadores, un dron de reconocimiento y 17 vehículos con reporte de robo, durante un operativo efectuado en la comunidad El Pilar de Moris, en la región serrana de Chihuahua.

El despliegue, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizó en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el orden en los municipios colindantes.

Entre lo asegurado había explosivos y material de uso táctico

De acuerdo con el reporte oficial, se localizaron 52 artefactos explosivos, de los cuales 20 podían ser lanzados desde aeronaves no tripuladas, así como detonadores y un dron con capacidad para transportar y lanzar objetos a distancia.

También se aseguraron tubos metálicos, cilindros de gas, extintores, lanzas aéreas y 51 cargas, además de dos costales con 50 kilogramos de explosivo y 164 estopines utilizados como detonadores.

En el lugar se recuperaron 17 vehículos con reporte de robo en los estados de Chihuahua, Sonora, Nuevo León y en Estados Unidos. Además se informó que personal especializado en Materiales de Guerra realizó la destrucción controlada de los explosivos en tres puntos distintos para evitar riesgos a la población.

Tanto el equipo asegurado como los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, para su análisis técnico y las investigaciones correspondientes.

