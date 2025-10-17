Aseguran Armas y Vehículos con Reporte de Robo en Operativo Mixto en Ojinaga, Chihuahua

Durante los operativos mixtos terrestres y aéreos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se informó que fueron aseguradas seis armas de fuego, siete vehículos con reporte de robo vigente en Estados Unidos y más de 300 cartuchos útiles en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

De acuerdo con la corporación, las acciones forman parte de un despliegue, que mantuvo presencia por más de 48 horas en zonas estratégicas del municipio, con apoyo de la aeronave Bell-429 y patrullajes constantes en tierra.

Decomisan vehículos con reporte de robo y armamento en Ojinaga

El operativo comenzó el pasado 15 de octubre, cuando agentes estatales localizaron dos vehículos con reporte de robo en Estados Unidos. Ambas unidades fueron trasladadas a Aldama para ser puestas a disposición del Ministerio Público.

Un día después, el 16 de octubre, se aseguraron cinco vehículos más, entre ellos una camioneta, relacionada con actos ilícitos. El resto de las unidades corresponden a vehículos con reportes de robo confirmados mediante Plataforma Centinela.

En una segunda intervención, en la comunidad de El Pueblito, las autoridades aseguraron una camioneta, tipo pick up, que contenía seis armas de fuego de distintos calibres y 343 cartuchos útiles. Entre ellas se encuentran rifles, además de una pistola y un revólver calibre .38.

Todos los objetos y vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

