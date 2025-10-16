Detienen a Presunto Líder Criminal en Ciudad Juárez; Tenía Orden de Aprehensión en EUA

Durante un operativo implementado sobre la avenida Paseo de la Victoria, elementos de la Fuerza Estatal de Investigación (FEI) lograron la detención de un presunto líder criminal, identificado como Leonardo Daniel “N”, de 32 años, quien era señalado como el supuesto responsable de encabezar un grupo delictivo con operaciones en el Valle de Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con reportes oficiales, el arresto fue resultado de un trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y agencias del gobierno de Estados Unidos, país donde el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por diversos delitos.

Operativo coordinado entre México y Estados Unidos

La intervención se realizó sin incidentes y derivó en la captura del presunto líder, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a las investigaciones y determinar su posible relación con otros delitos registrados en la zona fronteriza.

El operativo forma parte de las acciones conjuntas contra el crimen organizado en Chihuahua, particularmente en zonas con antecedentes de violencia vinculada al trasiego de drogas y otros delitos de alto impacto.

