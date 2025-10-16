Maestros de la UTCH se Manifiestan en Chihuahua; Advierten Posible Paro Si No Hay Respuesta

Este jueves 16 de octubre, decenas de maestros y trabajadores de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (STUTCH), se manifestaron en el plantel Cantera, en Chihuahua, Chihuahua.

El movimiento inició alrededor de las 10:00 de la mañana, donde los manifestantes denunciaron inconsistencias por parte del rector y exigieron solución a diversas problemáticas laborales.

Te podría interesar: Exigen Justicia para Canelita, la Perrita Colgada de un Árbol en Ciudad Juárez

Entre las principales demandas se encuentran el pago de quinquenio con sueldo fronterizo para el personal de la Unidad Académica Ojinaga, la regularización de profesores con tiempo determinado a indeterminado, así como el respeto a las plazas vacantes de administrativos y docentes.

Alumnos se unieron a la manifestación y respaldaron el movimiento

A la manifestación se sumaron alumnos del plantel, quienes expresaron su apoyo a los maestros y denunciaron también las malas condiciones en que se encuentran algunas áreas de la universidad, como los sanitarios y espacios comunes.

Trabajadores del SAT en Ciudad Juárez Mantienen Paro por Segundo Día Consecutivo

El líder sindical del STUTCH señaló que continuarán con las acciones de protesta sin suspender clases por el momento, pero advirtió que, si no reciben una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades universitarias y educativas del estado, podrían iniciar un paro completo de labores en los próximos días.

Historias recomendadas: