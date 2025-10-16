Atacan con Arma Blanca a Elemento de la SSPE y a Civil en Ciudad Juárez

Durante la mañana del 16 de octubre, un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y un civil fueron atacados con arma blanca en el cruce de las calles Carpa y Rodabayo, en la colonia Rancho Anapra, Ciudad Juárez.

Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital de la Familia para recibir atención médica, debido a que presentaban múltiples heridas por arma blanca. El agente herido fue identificado como Manuel S., de 32 años, mientras que el civil lesionado responde al nombre de Erick, de 30 años.

Operativo en Curso para Localizar a los Responsables

Autoridades informaron que se desplegó un operativo para dar con el o los responsables del ataque; sin embargo, hasta el momento no se ha brindado información sobre el motivo de esta agresión. Se espera que a lo largo del día las autoridades proporcionen mayores detalles sobre lo ocurrido y actualicen el estado de salud de las víctimas.

