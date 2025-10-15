Desmantelan Toma de Huachicol en Chihuahua; Hallan Túnel y Más de 87 Mil Litros de Combustible

Autoridades federales realizaron un operativo especial en la colonia Valles de Chihuahua, muy cerca de la carretera Chihuahua–Aldama, donde se localizó una toma clandestina de hidrocarburos.

El despliegue fue encabezado por elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El equipo de N+ Chihuahua fue testigo de las excavaciones realizadas con maquinaria pesada sobre la calle Luis Aguilar, casi cruce con la calle 147.

En el lugar, existía un túnel de aproximadamente 14 metros de longitud, utilizado para extraer el combustible desde ductos de PEMEX. Además, las autoridades ubicaron una bodega de gran tamaño con pipas y aditamentos destinados al almacenamiento y transporte del producto.

Aseguran más de 87 mil litros de combustible y equipo especializado

En el operativo se logró el aseguramiento de un tractocamión, dos autotanques, alrededor de 30 metros de manguera y más de 87 mil litros de combustible, de acuerdo con los primeros reportes.

¿Cómo Ha Impactado el Huachicol Fiscal en la Economía Mexicana?

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quienes serán los encargados de dar seguimiento a la investigación correspondiente.

