¿Dónde No Hay Clases Presenciales en Cd. Juárez? Estas Escuelas Suspenden Actividades por Lluvia

Un total de 12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

De acuerdo con las autoridades educativas, los planteles presentan desde encharcamientos y filtraciones de agua hasta daños estructurales menores, por lo que se decidió mantener las clases a distancia mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños.

¿Cuáles fueron los planteles afectados por las lluvias en Juárez?

Entre las escuelas estatales afectadas se encuentran:

Primaria Lázaro Cárdenas (clave 2729)

Primaria Francisco I. Madero (2290)

Primaria Revolución Mexicana (2021)

Primaria Reforma (2475)

Primaria 18 de Marzo (2662)

Primaria Alfonso García (2732)

Primaria Servando y Esquivel (2316)

Primaria Liberación (8205)

Primaria Elisa Dosamantes (2378)

Primaria Chihuahua, donde se reportó el colapso de la barda perimetral.

Mientras que las escuelas federales con suspensión de clases son la Primaria José Santos Valdez y la Primaria Ismael Ávalos Muñoz.

¿Cuándo regresarán a clases presenciales?

Las autoridades del sector educativo informaron que las clases presenciales se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, reiteraron que se mantiene el monitoreo de los planteles afectados y el trabajo coordinado con Protección Civil Municipal para atender los daños ocasionados por el exceso de humedad.

