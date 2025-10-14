¿Dónde No Hay Clases Presenciales en Cd. Juárez? Estas Escuelas Suspenden Actividades por Lluvia
N+
12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.
COMPARTE:
Un total de 12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.
De acuerdo con las autoridades educativas, los planteles presentan desde encharcamientos y filtraciones de agua hasta daños estructurales menores, por lo que se decidió mantener las clases a distancia mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños.
Noticia relacionada: Una Persona Sin Vida y Severas Inundaciones Tras Lluvias en Ciudad Juárez
¿Cuáles fueron los planteles afectados por las lluvias en Juárez?
Entre las escuelas estatales afectadas se encuentran:
- Primaria Lázaro Cárdenas (clave 2729)
- Primaria Francisco I. Madero (2290)
- Primaria Revolución Mexicana (2021)
- Primaria Reforma (2475)
- Primaria 18 de Marzo (2662)
- Primaria Alfonso García (2732)
- Primaria Servando y Esquivel (2316)
- Primaria Liberación (8205)
- Primaria Elisa Dosamantes (2378)
Primaria Chihuahua, donde se reportó el colapso de la barda perimetral.
Mientras que las escuelas federales con suspensión de clases son la Primaria José Santos Valdez y la Primaria Ismael Ávalos Muñoz.
¿Cuándo regresarán a clases presenciales?
Las autoridades del sector educativo informaron que las clases presenciales se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Asimismo, reiteraron que se mantiene el monitoreo de los planteles afectados y el trabajo coordinado con Protección Civil Municipal para atender los daños ocasionados por el exceso de humedad.
Historias recomendadas: