Inicio Chihuahua ¿Dónde No Hay Clases Presenciales en Cd. Juárez? Estas Escuelas Suspenden Actividades por Lluvia

¿Dónde No Hay Clases Presenciales en Cd. Juárez? Estas Escuelas Suspenden Actividades por Lluvia

|

N+

-

12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

Estas Son las 12 Escuelas de Ciudad Juárez Que Suspenden Clases Presenciales por Lluvias

Doce escuelas de Juárez regresan temporalmente a clases virtuales tras daños por lluvias. Foto: N+

COMPARTE:

Un total de 12 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez suspendieron clases presenciales y regresaron temporalmente a la modalidad virtual, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

De acuerdo con las autoridades educativas, los planteles presentan desde encharcamientos y filtraciones de agua hasta daños estructurales menores, por lo que se decidió mantener las clases a distancia mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños.

Noticia relacionada: Una Persona Sin Vida y Severas Inundaciones Tras Lluvias en Ciudad Juárez

¿Cuáles fueron los planteles afectados por las lluvias en Juárez?

Entre las escuelas estatales afectadas se encuentran:

  • Primaria Lázaro Cárdenas (clave 2729)
  • Primaria Francisco I. Madero (2290)
  • Primaria Revolución Mexicana (2021)
  • Primaria Reforma (2475)
  • Primaria 18 de Marzo (2662)
  • Primaria Alfonso García (2732)
  • Primaria Servando y Esquivel (2316)
  • Primaria Liberación (8205)
  • Primaria Elisa Dosamantes (2378)

Primaria Chihuahua, donde se reportó el colapso de la barda perimetral.

Mientras que las escuelas federales con suspensión de clases son la Primaria José Santos Valdez y la Primaria Ismael Ávalos Muñoz.

¿Cuándo regresarán a clases presenciales?

Las autoridades del sector educativo informaron que las clases presenciales se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Reubicarán 60 Viviendas en Casa Grandes, Chihuahua, Tras Desbordamiento del Río

Asimismo, reiteraron que se mantiene el monitoreo de los planteles afectados y el trabajo coordinado con Protección Civil Municipal para atender los daños ocasionados por el exceso de humedad.

Historias recomendadas:

EducaciónLluvias e InundacionesSociedad
Inicio Chihuahua Donde no hay clases presenciales ciudad juarez estas escuelas suspenden actividades lluvias