Siguen Sin Localizar a Encuestador del INEGI Desaparecido en Urique, Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua informó que se mantienen activas las labores de búsqueda para encontrar a Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 66 años, desaparecido en el municipio de Urique, Chihuahua.

Las acciones de rastreo se realizan por cielo y tierra, con apoyo de helicópteros, vehículos todo terreno, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y autoridades municipales, quienes han recorrido caminos rurales y entrevistado a habitantes de la zona en busca de información que ayude a dar con su paradero.

Hasta el 13 de octubre, las autoridades reportan que no existen datos certeros sobre su ubicación.

Jorge Zúñiga realizaba encuestas cuando desapareció en el municipio de Urique

De acuerdo con la información oficial, Jorge Zúñiga se encontraba realizando la Encuesta Intercensal del INEGI cuando fue visto por última vez el jueves 9 de octubre, vistiendo el uniforme del organismo federal.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para que proporcione cualquier información que ayude a localizarlo.

