Detienen a Nueve Personas Durante Operativo en Zona Serrana de Chihuahua

Fue durante la mañana del pasado martes 7 de octubre cuando un convoy de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fue atacado por un grupo de civiles armados. El saldo de la emboscada fue de tres agentes muertos y siete más heridos.

Este lunes 13 de octubre, mandos de la corporación dieron a conocer más detalles del operativo coordinado que mantienen en la zona serrana del estado, donde aseguraron 17 vehículos relacionados con la célula delictiva responsable del ataque.

De acuerdo con las autoridades, estos automotores cuentan con reporte de robo en estados como Texas y Nuevo México, así como en entidades mexicanas vecinas como Sonora. Además, presentan alteraciones en sus números de serie y algunos de ellos tienen blindaje artesanal.

Programan Audiencia de Vinculación Para los Presuntos Implicados

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que durante este operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas cinco objetivos prioritarios nacionales, considerados generadores de violencia en la región serrana.

Entre los detenidos se encuentra Rafael “N”, de 40 años y originario de Navojoa, Sonora, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el denominado Triángulo Dorado. También fue capturado Adrián “N”, de 26 años, originario de Uruachi, señalado como jefe de sicarios y presunto participante directo en la agresión contra los elementos de la SSPE.

Asimismo, fueron detenidos Michel Jimena “N”, de 19 años, originaria de Chihuahua y hermana de Adrián “N”; Diego “N”, de 51 años, señalado como encargado de modificar vehículos robados e instalarles blindaje artesanal; y Óscar Alexis “N”, de 22, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente emitida en Sonora por la Fiscalía General de la República.

A los detenidos se les dictó formal prisión por los delitos de portación de armas, narcomenudeo y asociación delictuosa. El fiscal general del estado informó que la audiencia de vinculación o no a proceso se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre.

Primero, se controlaron todas las detenciones; segundo, se realizó la imputación a los detenidos; tercero, el juez decidió… la defensa solicitó la duplicidad del término y el miércoles a las once de la mañana se fijó la audiencia de vinculación a proceso.

