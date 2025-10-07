Ataque Armado en Moris, Chihuahua Deja Tres Policías Muertos y Cuatro Heridos

Durante las primeras horas de este martes 7 de octubre de 2025, alrededor de las 6:30 de la mañana, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes se dirigían al municipio serrano de Moris, Chihuahua, para realizar un relevo de personal.

El hecho ocurrió cuando el convoy policiaco fue emboscado por un grupo de hombres armados, quienes comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra las unidades oficiales.

Podría Interesarte: Continúa Cuarto Juicio Contra Naomi Yamilé, Acusada de Abuso en Guardería de Cd. Juárez

El vocero de la SSPE, Jorge Armendáriz, informó que el enfrentamiento dejó como saldo tres elementos policiacos sin vida, dos de ellos a bordo de una patrulla que cayó a un barranco de la zona. Además, se reportaron cuatro agentes lesionados, aunque hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus heridas.

Despliegan Operativo Tras Enfrentamiento en la Sierra Tarahumara

Ante estos hechos, la corporación dio a conocer que se desplegó un operativo especial en la zona, con apoyo de las Fuerzas Especiales del grupo SWAT, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de asegurar el área y dar con los agresores.

Asimismo, se informó que personal de Logística y de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó el traslado de médicos al lugar del enfrentamiento, con apoyo de helicópteros de la SSPE, para brindar atención a las personas heridas.

Historias recomendadas: