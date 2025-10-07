Continúa Cuarto Juicio Contra Naomi Yamilé, Acusada de Abuso en Guardería de Cd. Juárez

A casi tres semanas de que diera inicio el cuarto juicio en contra de Naomi Yamilé R. P., acusada de delitos sexuales ocurridos en 2023 en el Centro de Cuidado Infantil Techo Comunitario, donde laboraba como educadora, el proceso judicial aún no logra concluir.

Por primera vez, la jueza de enjuiciamiento del Tribunal Especializado en Violencia de Género, recientemente electa, Nancy Denisse Jiménez Aguirre, declaró como privado el juicio, el cual comenzó a las 9:30 de la mañana del pasado 17 de septiembre de 2025.

Podría Interesarte: Hombre Muere Tras Riña en Evento Biker en Ciudad Juárez

Naomi Yamilé fue detenida en julio de 2023 y vinculada a proceso el día 17 de ese mismo mes. Hasta el momento, se le relaciona con más de 12 carpetas de investigación por distintos delitos. Se espera que durante esta semana se lleve a cabo la audiencia de alegatos finales, una vez que concluya la presentación de testigos y evidencias tanto a favor como en contra de la acusada.

Naomi, quien también se encuentra en espera de la fecha para el tercer juicio en su contra el cual fue suspendido, pues tiene seis carpetas pendientes de audiencia intermedia y nueve más que aún no han sido judicializadas, es decir, que continúan en investigación.

¿Qué Ha Pasado en el Caso de Naomi Yamilé Desde su Detención?

El 22 de julio de 2024, fue asesinado el abogado penalista César Gaspar C. C., de 53 años, quien formaba parte del equipo de defensa de Naomi Yamilé.

Posteriormente, el 3 de junio de 2025 dio inicio el primer juicio oral en su contra, presidido por el juez Jesús Manuel Medina Parra, del cual resultó absuelta tras la presentación de pruebas tanto a favor como en contra.

El 5 de junio de 2025 comenzó el segundo juicio, encabezado por la jueza Claudia Domínguez Curiel. Durante este proceso, su defensor principal, Gael G., fue asesinado a balazos el domingo 8 de junio, cuando acudía a la Fiscalía de Distrito Zona Norte para nombrarse como representante legal de un grupo de detenidos por la Policía del Estado.

El segundo juicio concluyó el 23 de junio de 2025 con una sentencia absolutoria. En ambos procesos, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia interpuso apelaciones contra las resoluciones.

Los Sentencian a 85 Años de Prisión por el Homicidio de un Hombre en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: