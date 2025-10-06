Hombre Muere Tras Riña en Evento Biker en Ciudad Juárez

El pasado sábado 4 de octubre de 2025 se registró una riña durante el Bike Fest realizado en la Plaza de la Mexicanidad, también conocida como “La X”, en Ciudad Juárez, donde un hombre perdió la vida tras ser agredido.

Podría Interesarte: Desmienten Rumores Sobre Presuntos Intentos de Rapto de Menores en Ciudad Juárez

De acuerdo con información proporcionada por testigos, varios asistentes se encontraban disfrutando del evento biker cuando, de forma repentina, algunos sujetos comenzaron a pelear a golpes. Durante la confrontación, uno de ellos resultó gravemente herido, por lo que fue solicitada una ambulancia para trasladarlo a un hospital.

La víctima fue identificada como Alejandro H., de 49 años, quien lamentablemente fue reportado sin vida minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. En cuanto al presunto responsable, se dio a conocer que huyó del lugar tras la pelea. Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que próximamente brinden más información sobre lo ocurrido.

Bike Fest Cancelado Tras Riña

El evento gratuito, que se realizaría los días 3, 4 y 5 de octubre, tenía como objetivo ofrecer un espacio de convivencia familiar y recaudar recursos para comedores infantiles. Sin embargo, fue cancelado el pasado 5 de octubre tras el fallecimiento del hombre.

Durante la mañana siguiente, se pudo observar cómo retiraban las carpas del lugar, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantenían (SSPM) resguardada el área.

Conocidos de la Víctima Lamentan su Muerte

Compañeros motociclistas que convivieron con Alejandro expresaron su sorpresa y tristeza por lo ocurrido, asegurando que era una persona tranquila y alejada de los conflictos.

Alex fue una persona pacífica, no era de pleitos ni de problemas. Lo poco o mucho que lo conocimos.

Atacan a Balazos a Pareja en el Fracc. Rincones de Salvarcar en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: