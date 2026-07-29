Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 29 de Julio en México: Alertan por Lluvias en 19 Estados

Debido a la aproximación de la onda tropical número 22, se esperan canales de baja presión en el interior del país e inestabilidad atmosférica

LluviasSe prevé la caída de granizo en el occidente, centro y sur del país. Foto: Cuartoscuro.

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¡Prepárate! Hoy 29 de julio, el SMN alerta lluvias muy fuertes en 19 estados de México. Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango serán los más afectados. Descubre más sobre el clima en tu región.

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