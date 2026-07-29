Pronóstico del Clima Hoy 29 de Julio en México: Alertan por Lluvias en 19 Estados

Para este miércoles 29 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 19 estados por la persistencia del monzón mexicano

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Parte de las lluvias serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el occidente y sureste del territorio nacional.

Debido a la aproximación de la onda tropical número 22, se esperan canales de baja presión en el interior del país e inestabilidad atmosférica. Se prevé la caída de granizo en el occidente, centro y sur del país.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este y suroeste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Guerrero (norte y oeste), Morelos, Puebla (este y sur), Veracruz (centro), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

¿Dónde habrá calor?

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano.

En el noreste de Baja California habrá temperaturas superiores a los 45°C, lo mismo que en el noroeste de Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en:

Baja California (noreste)

Chihuahua (norte)

Durango (este y noroeste)

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (oeste)

Veracruz (centro)

Oaxaca (este y sur)

Chiapas (centro y oeste)

Coahuila

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C : Baja California Sur (costa este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

De 35 a 40 °C : Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas

Durante la tarde, se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y oeste), las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

ASJ