Balaceras

Persiguen a Dos Hombres y una Mujer que Dispararon contra la Policía para Escapar en Puebla

El reporte de personas armadas desató la persecución y los balazos en el Barrio de San Antonio en la ciudad de Puebla.

Los ocupantes de la camioneta aceleraron cuando llegó la patrulla.Los ocupantes de la camioneta aceleraron cuando llegó la patrulla. Foto: Facebook La Redacción

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Impactante persecución en Puebla: detienen a dos hombres y una mujer tras disparar a la policía. Armas y drogas aseguradas. Descubre más sobre este caso.

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