Persiguen a Dos Hombres y una Mujer que Dispararon contra la Policía para Escapar en Puebla

Una persecución y balacera durante la madrugada del lunes culminó en la captura de dos hombres y una mujer, quienes intentaron escapar a bordo de una camioneta gris por calles del Barrio de San Antonio en Puebla.

Un reporte ciudadano de personas armadas en la zona, activó los protocoles de elementos de la la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes localizaron la unidad en calles del Centro Histórico de Puebla.

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Tras persecución detienen a tres personas armadas y en posesión de droga en Puebla

La Policía Estatal persiguió a las personas que trataron de darse a la fuga cuando notaron la presencia de la policía, e incluso activaron sus armas de fuego contra la unidad oficial durante la movilización.

Los uniformados lograron darles alcance y aseguraron una escopeta, una réplica de arma de fuego, envoltorios con marihuana y cristal.

Lo anterior fue resultado de la inmediata intervención de los oficiales, quienes lograron la detención de los dos hombres y una mujer por su probable participación en delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia y ataques peligrosos.

Aseguran escopeta y droga a dos hombres y una mujer en el Barrio de San Antonio

Luego de recibir un reporte sobre personas aparentemente armadas que viajaban a bordo de una camioneta color gris, elementos de la Policía Estatal activaron los protocolos de actuación y localizaron la unidad en el primer cuadro de la ciudad.

Los detenidos responden a nombre de Iván Jair "N" de 28 años; Abraham "N" de 26 años, y Andrea Nicole "N", de 21 años.

Dos hombres y mujer fueron detenidos por la Policía Estatal, ante su probable participación en delitos contra la salud, portación ilegal de arma de fuego y ataques peligrosos.



Esta acción tuvo lugar en el barrio de San Antonio, perteneciente a Puebla capital, en donde tras una… pic.twitter.com/b6soKSCPJR — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 29, 2026

Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación conforme a la ley.

Con información de N+

JAPR