Trabajadores del SAT en Ciudad Juárez Convocan Paro Laboral por Falta de Aumento Salarial

La mañana de este 14 de octubre de 2025, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron un paro de labores en las instalaciones ubicadas en el cruce de la avenida Teófilo Borunda y avenida Paseo de la Victoria, en Ciudad Juárez.

La convocatoria fue programada a las 6:00 a. m. para dar inicio a la manifestación pacífica denominada “brazos caídos”, la cual comenzó oficialmente a las 8:00 a. m. En un cartel colocado en el exterior del edificio se exhortaba a los trabajadores a acudir vestidos de rojo y negro y, sobre todo, a no realizar actividades inherentes a su puesto. Uno de los principales motivos de esta protesta es la falta de incremento salarial, que aseguran ha permanecido estancado durante varios años.

Participación por Parte de Trabajadores

Hasta el momento, en el exterior de las instalaciones se observa poca participación, aunque se espera que con el paso de las horas más empleados se sumen al paro. Aún no se ha informado a qué hora concluirá la manifestación.

Por ahora, dentro de las oficinas del SAT las actividades continúan de manera habitual. Se puede apreciar a algunos trabajadores ingresando para iniciar con sus labores diarias, mientras que otros permanecen en el exterior como parte de la protesta.