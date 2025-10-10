Capturan en Ciudad Juárez a Presunto Líder Criminal con Droga y Más de 120 Mil Dólares

La tarde de este viernes 10 de octubre se reportó la detención de Juan Rafael Z. L., de 52 años de edad, presunto líder criminal que fue sorprendido en flagrancia por la posesión de un arma de fuego, droga y 121 mil dólares en efectivo en Ciudad Juárez.

El arresto fue realizado en coordinación por elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La acción tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Campo Alegre, de la colonia Fuentes del Valle, tras la ejecución de una orden de cateo emitida por un juez de primera instancia del Distrito Judicial Bravos.

Aseguran Dinero, Arma y Varios Paquetes de Droga

Durante el operativo se decomisaron 4 kilos con 218 gramos de Droga.

Un arma corta marca Sig Sauer , color negro, modelo P365 , con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles calibre .380 mm.

Un total de 121 mil dólares en billetes de distintas denominaciones.

Tres envoltorios de plástico transparente con polvo blanco y fino con las características de la cocaína.

Un paquete de plástico transparente , con cinta canela, con una sustancia similar a la cocaína.

Un paquete de plástico negro , con cinta canela, con un polvo blanco con características de cocaína.

38 envoltorios de plástico transparente con polvo blanco y fino con las características de la cocaína.

El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal por violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

