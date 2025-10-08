FGE Identifica 105 Cuerpos del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez
Se dio a conocer que se han identificado 105 de los 386 cuerpos localizados en el crematorio Plenitud el pasado mes de junio de 2025 en Ciudad Juárez.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que continúa trabajando de manera ininterrumpida para individualizar a las personas sin vida localizadas en las instalaciones del crematorio “Plenitud” el pasado 26 de junio de 2025, sumando hasta la fecha un total de 105 cuerpos identificados.
Personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, notificó a 98 familias sobre estas identificaciones; las 7 restantes serán notificadas en las próximas horas.
Familias Afectadas Interponen Denuncias por Fraude
Cabe señalar que, del total de identificaciones, se incluyen seis personas cuyos datos personales se obtuvieron gracias a la información proporcionada por familiares a través de la página web habilitada para los afectados de este caso. De los 105 cuerpos identificados, 89 ya fueron entregados a sus familiares, quienes se encargarán de disponer de ellos conforme lo consideren adecuado.
Asimismo, de las familias que ya recibieron la notificación y el cuerpo de su ser querido, 73 han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.
