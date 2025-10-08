Imputan a Pareja Sentimental de Jacqueline por su Presunto Feminicidio en Ciudad Juárez

A través de un comunicado, se informó que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia formuló imputación en contra de Abraham G. H., señalado como presunto responsable de asesinar a su pareja sentimental y enterrarla en el patio trasero de una vivienda en Ciudad Juárez.

Localizan el Cuerpo de Jacqueline en una Vivienda de Parajes de San José

La autoridad indicó que la víctima, identificada como Jacqueline Angélica R. O., de 30 años, contaba con un reporte de desaparición desde el 24 de julio del presente año. Su cuerpo fue localizado el 1 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Costa del Pacífico y Costa Los Cabos, en el fraccionamiento Parajes de San José.

De acuerdo con las indagatorias, Abraham habría privado de la vida a Jacqueline por asfixia por estrangulamiento y posteriormente ocultó el cuerpo enterrándolo en el patio de la vivienda. El Ministerio Público le formuló cargos por feminicidio, por lo que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia de vinculación o no a proceso fue programada para el próximo viernes 10 de octubre, fecha en que se definirá la situación legal del acusado.

