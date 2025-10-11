Pronostican Lluvias y Descenso de Temperatura en Chihuahua

A través de redes sociales, las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil emitieron una alerta preventiva para los días 11 y 12 de octubre, debido al pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales, vientos intensos y descenso de temperatura en varias regiones del estado de Chihuahua.

Las autoridades señalaron que este sábado está previsto el ingreso del frente frío número 6 por el noroeste del país. Esto provocará lluvias en municipios como Juárez, Casas Grandes y Madera. Además, habrá rachas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora en Juárez, Ahumada, Jiménez y Camargo.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores mínimos de 5 °C en El Vergel, 9 °C en Creel, 21 °C en Juárez, 18 °C en Chihuahua capital y 15 °C en Parral.

Para el domingo, se prevén lluvias torrenciales en Ascensión y Janos, muy fuertes en Casas Grandes, moderadas en Madera, Chihuahua y Galeana; dispersas en Juárez, Guachochi, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo, así como aisladas en Parral, Santa Bárbara, Camargo y La Cruz.

Protección Civil de Ciudad Juárez Emite Advertencia Preventiva

Las autoridades informaron que continuará el tránsito de nubosidad con desplazamiento del suroeste hacia el noreste del territorio estadounidense, cubriendo por completo la franja norte fronteriza. Esto mantendrá la probabilidad de precipitaciones constantes hasta la mañana del martes 14 de octubre, alrededor de las 6:00 horas.

Asimismo, Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos y pronósticos actualizados ante el riesgo de tormentas, inundaciones rápidas en zonas susceptibles, rachas de viento y posible caída de granizo.

