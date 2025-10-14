Agricultores se Manifiestan en las Vías del Tren en el Estado de Chihuahua

Durante la mañana de este martes 14 de octubre de 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre la presencia de una manifestación encabezada por agricultores del estado de Chihuahua, quienes se suman a un movimiento a nivel nacional exigiendo que los granos básicos sean excluidos del Tratado de Libre Comercio.

Manifestación de Agricultores Afecta Vías del Tren en Chihuahua

Hasta el momento, los manifestantes se encuentran en la línea Q del tren, ubicada en el municipio de Cuauhtémoc, así como en las vías ubicadas en Jiménez, Camargo y en el municipio de Delicias.

Debido a esta situación, autoridades recomiendan a los automovilistas y transportistas buscar rutas alternas y conducir con precaución en las zonas aledañas a las vías afectadas.

Hasta el momento, es información en desarrollo, por lo que se espera que la dependencia emita más detalles sobre la duración de la manifestación y posibles afectaciones al transporte ferroviario y terrestre en la región.

