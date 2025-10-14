Más de 300 Incidentes por Lluvias en Ciudad Juárez; Reportan Cierres Viales e Inundaciones

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que durante la noche del lunes 13 de octubre y madrugada de hoy martes 14 de octubre, los agentes atendieron alrededor de 300 incidentes derivados de las intensas lluvias registradas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al menos 45 atenciones fueron resultado directo de los recorridos de vigilancia, mientras que el resto se originó por reportes ciudadanos. Entre los apoyos brindados destacan inundaciones, rescates, auxilios a personas, caídas de bardas, derrumbes, vehículos descompuestos y accidentes de tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se realizaron tras los llamados recibidos al número de emergencias 911, a los teléfonos comunitarios de los distintos distritos policiales y durante los patrullajes preventivos.

Las colonias más afectadas por las lluvias fueron Azteca, Héroes de la Revolución, Nuevo Hipódromo, Cerradas de Parque, Libertad, Chamizal, Granjas de Chapultepec, Reforma, Casas Grandes, División del Norte, Granjero, Las Arcadas, Manuel Valdez y Misión de los Lagos.

Reportan cierres viales y zonas con acumulación de agua en Ciudad Juárez

Por su parte, la Coordinación General de Seguridad Vial dio a conocer que se registraron inundaciones en puntos como:

Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda

Paso a desnivel de las Azucenas

Óscar Flores y López Mateos

Tecnológico y Menses Hoyos

Pérez Serna y Juan Pablo II

Ejército Nacional, de López Mateos a Camino Viejo a San José

Asimismo, se mantienen cierres viales en el paso a desnivel de las Azucenas y en Villarreal Torres y Paseo de la Victoria en ambos sentidos.

Lluvias del Fin de Semana Generan Afectaciones en Varios Puntos de Ciudad Juárez

Los agentes de Seguridad Vial informaron que se brindaron 124 servicios de auxilio vial, 28 apoyos con grúas y 28 asistencias ciudadanas.

Finalmente, la SSPM exhortó a la población a evitar exponerse a situaciones de riesgo durante condiciones climatológicas adversas, así como reportar emergencias únicamente a través de los canales oficiales.

