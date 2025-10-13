Desbordamiento de Ríos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Provoca Inundaciones; Hay 6 Rescatados

Debido a las recientes lluvias registradas durante el fin de semana en gran parte del estado de Chihuahua, varios municipios se han visto afectados, entre ellos Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde cruza el río Piedras Verdes. Desde la noche del pasado domingo, Protección Civil y la Presidencia Municipal emitieron alertas por el incremento del caudal del río.

Nota Relacionada: Emiten Aviso por Incremento del Caudal del Río Piedras Verdes en Casas Grandes, Chihuahua

Durante la madrugada, el río Piedras Verdes, junto con los ríos Casas Grandes y Palanganas, se desbordaron, afectando viviendas de la colonia Buena Fe. Las inundaciones provocaron el rescate de aproximadamente seis personas, una de ellas con fractura de cadera, así como de cuatro mascotas que habían sido arrastradas por la corriente.

Los trabajos de rescate continúan en la zona. Hasta ahora no se ha confirmado la existencia de más personas lesionadas, y se espera que durante el día se brinde información actualizada.

Escuelas y Carreteras Afectadas por Inundaciones

Hasta el momento se ha informado que las escuelas permanecen cerradas, al igual que algunos tramos carreteros, como la carretera Nuevo Casas Grandes - Casas Grandes.

El alcalde de Nuevo Casas Grandes solicitó abrir temporalmente el puente San José Duarte durante una hora para facilitar el acceso entre Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Sin embargo, el puente permanece cerrado, ya que la entrada principal de la zona está bloqueada por el aumento del nivel del río, que alcanzó la altura del municipio.

Desalojan a Familias por Desbordamiento del Río Piedras Verdes en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Historias recomendadas: