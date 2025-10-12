Emiten Aviso por Incremento del Caudal del Río Piedras Verdes en Casas Grandes, Chihuahua

A través de su página oficial, la Presidencia Municipal de Casas Grandes, Chihuahua, emitió un aviso preventivo dirigido a los habitantes de la Colonia Juárez, ante la previsión de un aumento significativo en el caudal del río Piedras Verdes.

Nota Relacionada: Pronostican Lluvias y Descenso de Temperatura en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que las intensas lluvias en la zona podrían ocasionar un incremento del nivel del río, por lo que se solicita a la población tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier percance. Entre las recomendaciones se incluyen:

Evitar acercarse al río y a áreas bajas cercanas.

Mantener a los niños y mascotas en un lugar seguro.

No cruzar el río ni zonas inundadas.

Tener a la mano los números de emergencia: 911 y Protección Civil 636 69 2 40 55, en caso de cualquier eventualidad.

Identifican Zonas de Mayor Riesgo en Casas Grandes

Asimismo, se dieron a conocer las zonas de mayor riesgo, que incluyen:

Áreas bajas y cercanas al río Piedras Verdes en Colonia Juárez.

Cruces de ríos y zonas de escurrimiento.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir todas las indicaciones oficiales, mantenerse atentos a los avisos y evitar exponerse a situaciones de riesgo. La coordinación de Protección Civil mantiene vigilancia constante para garantizar la seguridad de los habitantes de la colonia.

Historias recomendadas: