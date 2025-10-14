Una Persona Sin Vida y Severas Inundaciones Tras Lluvias en Ciudad Juárez

Una microtormenta registrada durante la madrugada del martes provocó severas afectaciones en distintos puntos de Ciudad Juárez, dejando como saldo una persona sin vida, calles inundadas y una vivienda derrumbada en el Valle de Juárez.

De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Sergio Rodríguez, el incidente fatal ocurrió en la avenida Paseo de la Victoria y Tapioca, donde una persona fue arrastrada por la corriente. Ciudadanos lograron rescatarla y trasladarla a un hospital, pero fue declarada sin vida.

Durante la madrugada tuvimos este evento de una persona que atravesó, fue arrastrada por la corriente; la trasladaron a un centro hospitalario donde ya lo declararon sin vida. También tuvimos el derrumbe de un domicilio en el poblado de San Isidro, donde el propietario sufrió lesiones leves.

Calles inundadas y cierre de pasos a desnivel

El funcionario señaló que la lluvia se concentró en el cuadrante central de la ciudad, con acumulaciones de hasta 40 centímetros de agua en cruceros como Paseo de la Victoria con Francisco Villarreal Torres y Teófilo Borunda.

En colonias como Independencia, La Cuesta, Revolución Mexicana y Granjero se registró una captación de hasta 25 milímetros de lluvia, mientras que el paso a desnivel de la calle Gardenia fue cerrado temporalmente, junto con el viaducto Díaz Ordaz.

Actualmente se mantiene la supervisión de diques y vasos de captación, donde el ubicado en bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel se encuentra al 60% de su capacidad, y el de Ponciano Arriaga al 80%.

