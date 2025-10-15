Exigen Justicia para Canelita, la Perrita Colgada de un Árbol en Ciudad Juárez

Previo al inicio de la audiencia de vinculación a proceso de Luis Eduardo R. G., de 25 años, acusado de maltrato animal por golpear con un tubo y colgar a un árbol a su perrita llamada Canelita, activistas protestaron afuera de Ciudad Judicial para exigir justicia.

Osvaldo Robledo, representante de la alianza “Un Millón de Esperanzas”, señaló que buscan que se aplique la pena máxima establecida por la ley, equivalente a dos años de prisión, para evitar que el acusado recupere su libertad y pueda reincidir en actos de crueldad, ya sea contra otros animales o incluso contra personas.

La colgó de un árbol y además le pegó con un tubo en la cabecita, lo que le provocó la muerte horas después.

Por su parte, Ana Félix, de la Asociación Protectora de Animales de la Calle, destacó que la comunidad se mantiene vigilante para denunciar y exhibir a quienes cometen actos de maltrato animal. Agregó que también exigen que se aplique la ley de manera ejemplar para sentar un precedente. Además, ambos activistas hicieron un llamado a la población a actuar con responsabilidad al adoptar mascotas.

Desde el momento en que adoptan a un perro, deben entender que implica cuidados médicos, alimentación y atención. Si no tienen la solvencia económica o el compromiso, mejor no adopten.

Acusado Permanecerá en Prisión Preventiva

En la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que Luis Eduardo R. G. fuera vinculado a proceso penal. Como medida cautelar, el juez determinó que permanezca en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las indagatorias, mientras asociaciones protectoras de animales anunciaron que continuarán al pendiente del caso para que se haga justicia por Canelita.

