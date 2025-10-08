Aplican Eutanasia a Perrita que se Encontraba Suspendida de un Árbol en Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez, señalaron que durante al menos dos días habían escuchado el llanto de una perrita que provenía de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Libertad y Primer Centinela.

Ante esta situación, el rescatista animal Oswaldo Robledo acudió al lugar y, junto a un vecino, ingresó al patio de la vivienda, donde observaron a una perrita de raza pitbull amarrada con una cuerda suspendida de un árbol. Inmediatamente cortaron la cuerda para rescatar a la mascota.

El Hombre Intentó Acabar con la Vida de la Mascota

Al ingresar al domicilio, el propietario salió al patio con un tubo, con la intención de terminar de agredir a la perrita y atacar a los rescatistas, quienes con gritos lograron interceptar a una patrulla de la Policía Municipal que circulaba por la zona.

El tipo se va y regresa con otro tubo; le dije ‘¿y luego qué vas a hacer?’ y me dijo ‘la voy a acabar de matar’. Le respondí: "¿Estás tonto?", comentó Oswaldo, rescatista animal.

Se Dará a Conocer la Sanción del Agresor Después de la Necropsia

Los agentes municipales lograron detener al hombre mientras que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llegó para rescatar a la perrita, que se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, debido al grave estado de salud en que se encontraba, se le tuvo que aplicar la eutanasia.

Los vecinos identificaron al agresor como Luis Eduardo R., señalando que es una persona agresiva que constantemente los ataca. Piden a las autoridades que se haga justicia y que no quede en libertad tras este caso de crueldad hacia su propia mascota.

Pagan Multa Comerciantes que Vendían Animales en Mercado de Ciudad Juárez

Historias recomendadas: