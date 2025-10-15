DIF Entregará Custodia de Bebé de Leslie G., Mujer Asesinada en Ciudad Juárez

La abogada Olivia Aguirre, asesora jurídica de la familia de Lesslie G.C., informó que los resultados de las pruebas de ADN y dictámenes psicológicos fueron favorables para la familia materna, tras más de tres meses de resguardo del menor por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Con base en estos resultados, el DIF entregará la custodia del niño a su abuela el próximo viernes 17 de octubre.

El menor ha permanecido aproximadamente tres meses y medio bajo resguardo en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, donde se mantiene en estado de salud estable. Se espera que en los próximos días pueda regresar a casa y reunirse con su familia, luego de un prolongado proceso legal y médico.

Noticia relacionada: Por Operativo Binacional se Detuvo a "La Diabla", Presunta Traficante de Bebés en Cd. Juárez

Continúa proceso en contra de "La Diabla", quien está detenida por el caso de Lesslie G.C.

Aunque los resultados fueron favorables para la familia, el proceso penal continúa. La familia espera que Martha Alicia, alias “La Diabla”, sea sentenciada por los delitos que se le imputan, una vez concluyan las investigaciones.

Vinculan a Proceso a "La Diabla" en Ciudad Juárez por Presunto Feminicidio

Actualmente Martha Alicia M.A., alias “La Diabla”, se encuentra detenida en Ciudad Juárez, por los delitos de feminicidio y homicidio agravado en grado de tentativa contra del recién nacido.

Historias recomendadas: