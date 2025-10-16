Localizan a Hombre con Impacto de Bala en la Cabeza en Baldío de Chihuahua

La mañana de este jueves 16 de octubre se registró una importante movilización de diversas corporaciones policiacas en el suroriente de la ciudad de Chihuahua, luego de que se reportara al número de emergencia 911 el hallazgo de una persona sin vida. El cuerpo fue localizado en un lote baldío cercano a la intersección de la Avenida Central y Tabalaopa, a espaldas del Fraccionamiento Sol de Oriente.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba al menos dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en la cabeza.

Investigación en Curso para Determinar Identidad y Causas

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para asegurar la zona, así como personal de la Fiscalía, quienes recabaron evidencias y realizaron las primeras diligencias en torno a la escena del crimen. Posteriormente, arribó el Servicio Médico Forense, cuyos agentes levantaron el cuerpo para trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre lo sucedido. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda dar a conocer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

