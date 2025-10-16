Rescatan 528 Animales en Ciudad Juárez, Entre Ellos 492 Gallinas

La Dirección de Atención y Bienestar Animal rescató a 528 animales que se encontraban en condiciones de maltrato y abandono, tras llevar a cabo cinco operativos en distintos sectores de Ciudad Juárez. Las intervenciones fueron realizadas por la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, en colaboración con la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

Podría Interesarte: Exigen Justicia para Canelita, la Perrita Colgada de un Árbol en Ciudad Juárez

El primer operativo se realizó en la colonia Pradera de los Oasis, donde se rescató a un perro. En la colonia Independencia, durante el segundo operativo, se aseguraron siete perros y 16 gatos.

Posteriormente, en la colonia Reforma, las autoridades encontraron 492 gallinas, tres patos, dos gatos y un perro, mientras que en la colonia Morelos I rescataron seis perros. El quinto operativo se realizó en la colonia Eco 2000, aunque en este último no se localizaron animales.

Propietario de Gallinas Enfrentará Sanción

Alma Arredondo, titular de la dependencia, señaló que el propietario de las gallinas y patos deberá reubicarlos en otro espacio, ya que no puede tenerlos en una vivienda. Por lo que la persona será sancionada por la autoridad municipal, dado que se trata de un caso de reincidencia.

Además, indicó que todos los animales fueron trasladados a las instalaciones de DABA, donde actualmente reciben atención y cuidado.

Historias recomendadas: